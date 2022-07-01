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Yerel Kafa kafaya çarpışma! Yaralılar var
Yerel

Kafa kafaya çarpışma! Yaralılar var

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletli kurye kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 07:01:00 - 2022-07-01 07:03:19
Kafa kafaya çarpışma! Yaralılar var

Kaza, Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Çobançeşme Mahallesi Cumhuriyet Parkı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazartesi pazarının kurulduğu Güldalı Sokak’tan bulvar yoluna sapan paket servis çalışanı Muhammet Yıldız idaresindeki 34 EPG 177 plakalı motosiklet ile Can Doğan Ersun yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası motosikletli kurye Muhammet Yıldız ve otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü Ersun, “Ben yeşil ışıkta geçtim ve normal hızda seyrederken geldi benim önüme çıktı. Orada birisi görmüş motosikletlinin kırmızı ışık ihlali yaptığını söylediler” dedi.

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