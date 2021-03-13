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Gündem Kadrolaşma itiraf edilmişti ama... Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama
Gündem

Kadrolaşma itiraf edilmişti ama... Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den gelen kadrolaşma itirafına rağmen, belediye başkanlarına "Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayın" dediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 17:44:00 -
Kadrolaşma itiraf edilmişti ama... Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada belediye başkanlarına, "Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayın" dediğini söyledi. "Evet yine söylüyorum, bütün belediye başkanı arkadaşlarıma söylüyorum. Efendim A Partili, B Partili, C Partili... Hangi partiden olursa olsun, namusu ile çalışıyorsa, yolsuzluk yapmıyorsa, alın terinin karşılığını belediye vermek zorundadır. Ayrımcılık artık yetti, kavganın bitmesini istiyoruz. Ülke için, Türkiye için, insanımız için çalışmak istiyoruz." şeklinde ilginç iddialarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nu bu konuşmasının ardından ise akıllara, CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın kadrolaşma itirafı geldi.

CHP'li Nas, 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, büyükşehir belediyesine alınan personel kotasının ittifak ortakları arasında paylaştırıldığı, yakasında rozeti olmayana iş verilmediğini tek tek itiraf etmişti.

CHP'li Özgür Nas, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." demişti.

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