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Dünya Kadirov'un askerleri çıldırdı! Akıl ve mantık dışı olay
Dünya

Kadirov'un askerleri çıldırdı! Akıl ve mantık dışı olay

Rusya'nın Çeçenistan Valisi Ramazan Kadirov'un Ukrayna'ya savaşmaya giden militanları, ülkedeki akıl hastalarını rehin aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 07:34:00 -
Kadirov'un askerleri çıldırdı! Akıl ve mantık dışı olay

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği saldırılara destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov’un askerleri, Ukrayna’da bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenledi.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba konuya ilişkilin yaptığı açıklamada, Rus ordusuna bağlı Kadirov birliklerinin Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde yer alan bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ele geçirdiklerini ve hastanenin etrafına mayın döşeyerek, o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını duyurdu.

Vali Kuleba açıklamasında, düşmanlarının sivillerin arkasına saklandığına dikkat çekerek, "Borodyanka kentinden aldığımız bilgilere göre Kadirov’un askerlerinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşedikten sonra oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 100’ü yatılı, 500 civarında hasta mevcut. Personeller ve hastalar işgalcilerin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.

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