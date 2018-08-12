Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

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1991 yılında yurtdışında gerçekleştirdiği bir konferansta ABD hakkında görüşlerini aktardığı video kaydını tekrar paylaşan Tarihçi Araştırmacı Yazar Kadir Mısıroğlu, tweet'inde ABD ekonomisinin Siyonistlerin elinde olduğunu ifade ederek "Onların hesabını Türk milleti görecek" ifadesinde bulundu.

"ONLARIN HESABINI TÜRK MİLLETİ GÖRECEK"

Kadir Mısıroğlu paylaştığı videolu paylaşıma "Amerikalıların elinde bir tek kuru bayrak var, iktisadi güç Yahudi'nindir. Aşağı yukarı Dünya'nın her yerinde böyledir ama onların da sonu yakındır. Onların hesabını da Türk milleti görecektir." sözlerini tekrar ekledi.

"ABD'NİN DE SONU MOĞOLLAR GİBİ OLACAK"

Geçtiğimiz Aralık'ta attığı bir tweette ise ABD'nin büyük devlet olmadığını ve Moğollar gibi dağılacağını söyleyen Mısıroğlu, "Türkiye büyük devlettir ancak süper güç değildir. ABD süper güçtür ancak büyük devlet değildir. Büyük devletler kaybettiği gücü geri kazanabilirler, ancak büyük devlet olmadan süper güç olanlar bir kez çöktüklerinde tekrar dirilemezler. ABD'nin de sonu Moğollar gibi olacak. ABD eyaletler arası savaş ile yıkılacak. Dolar'ın yerine paranın te'minatı "Altın" olduğunda iktisadi olarak da çökecekler. AB de dağılacak. Bugün dünya yeni sistemin doğum sancısını çekiyor. Geleceğin dünyasının en büyük iki gücünden Türkiye ile zıdlaşan kaybetmeye mahkumdur." ifadesinde bulundu.