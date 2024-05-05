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Aktüel Kadir Mısıroğlu hayırla anılıyor
Aktüel

Kadir Mısıroğlu hayırla anılıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-05 12:26:00 -
Kadir Mısıroğlu hayırla anılıyor

Ömrünü İslam davasına adayan ve resmi tarihin söylemlerini çürütmesiyle bilinen Kadir Mısıroğlu, vefatının üzerinden geçen 5 seneye rağmen, sevenlerinin gönlündeki mümtaz yerini koruyor.

HABER MERKEZİ

İlmi ferasetiyle kaleme aldığı 61 eserinde, Türkiye’nin birçok kanayan yarasına parmak basan, yakın tarihimizde karanlıkta kalmış pek çok olayı hakiki yönleriyle ortaya koyan tarihçi Mısıroğlu; Lozan’ın zafer olmadığını ilk dillendiren isim olmuş, FETÖ fitnesini yıllar öncesinden ifşa etmiş, Yunan mezalimini belgeleriyle ortaya koymuş, Ermeni soykırımı iddialarını çürütmüş ve CHP’nin tek parti diktasının İslam düşmanı uygulamalarını açığa çıkarmıştı. Birçok zulme muhatap olmasına rağmen doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen bir dirayete sahip olan Mısıroğlu’nun Nasuh Mehmet Efendi Camii haziresindeki kabri, sevenleri tarafından hergün ziyaretçi akınına uğruyor. akit ailesi olarak ‘Üstad’ Kadir Mısıroğlu’nu rahmetle, minnetle, hasretle ve dualarla yâd ediyoruz.

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Yorumlar

Necmittin Kara

Allah ganigani rahmeteylesin.üstadın o kürsiye vuruşunu ve geniş cevaplarını çık severim..Üstadın yanlışıda var idi şöyie ki;Güya Bediüzzaman hazretleiri Osmanlının Kosova üniversitesi için tahsis etdiği 150000 altınlirayı uhdesine almış (vanda açılmasını şiddetle istediği Medrese_i zehra üniversitesine çevirilmiş olan parayı) ve ömrünün sonuna kadar bununla geçinmiş.Bunun cevabı Risale_i nurda yıllar öncesi verilmiş,sanki bu bilinmiyor gibi...yüzellibin altınliraxongramadet olsa enaz1500 kg yaparda bunun bilinmemesi olmaz...hayatta birsepetten başka malı mülkü olmayan insan bu kadar sürgün yediğihalde bu parayı nasılsaklar vetaşır...neyse ben bunun olmadığını biliyorum ya,!
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