Kadir Mısıroğlu hayatını, Kemalist sol medya insanlığını kaybetti! Kin kustular "Ölünün ardından konuşulmaz" diyerek kendi ölüsüne toz kondurmaya solak kafa,Mısıroğlu'nun vefatının ardından kin kustu. Adeta zil takıp oynayan Kemalist sol medya insanlığını kaybetti.

yeniakit.com.tr Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesinde 86 yaşında vefat etmesinin ardından Kemalist sol medya insanlığını kaybetti. Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Odatv ve ABC Gazetesi; Kadir Mısıroğlu'nun vefat haberini adeta zil takıp oynayarak verdi. İşte insanlığını kaybeden Kemalist medyanın o haberleri:

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