Kadir İnanır’a büyük şok! Yeğeninden çarpıcı itiraf…

Oyuncu Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyunculuk yapan yeğeni Levent İnanır, katıldığı bir YouTube programında dayısı Kadir İnanır hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Soner Arıca ile de kardeş olan ve sahne soyadı olarak dayısının soyadını seçen Levent İnanır, çocukluğunu dayısı yüzünden yaşamadığını söyledi.

Kadir İnanır, oyuncu Levent İnanır ile şarkıcı Soner Arıca'nın dayıları oluyor. Kardeş olan Soner Arıca ile Levent İnanır'ın soyadlarının farklı olmalarının sebebi ise, Levent İnanır'ın sahne soyadı olarak annesinin kızlık soyadı olan İnanır'ı tercih etmesiydi. Haberler sitesinin YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan İnanır, dayısı hakkında dikkat çeken şu açıklamalarda bulundu:

"ÇOCUKLUĞUMU DAYIM YÜZÜNDEN YAŞAMADIM"

"Ben bir kere hakim karşısına çıktım. O da yanımda iki tane sinemacı kavga etti, beni de şahit gösterdiler. Prensipli yaşayan biriyim. Tabi ki de benim de aykırılıklarım oldu. Benim de trafik cezam olabilirdi, bir kavgam olabilirdi. Benim hep bir otokontrolüm var. Attığım her adımı dayımı düşünerek attım. Aman onun adına leke sürülmesin dedim. Kendisine de senin yüzünden çocukluğumu yaşayamadım dedim. Şimdiki aklım olsaydı oyunculuğu düşünmezdim."