Diyanet, her yıl yayınladığı dini günler takvimi içerisinde yıl içerisindeki önemli dini günlerin tarihlerini paylaşılıyor. İslam alemi açısından önemli günler arasında bulunan Kadir Gecesi de bu takvimde yerini almıştı. Peki, bu yıl mayıs ayına denk gelen gece hangi gün idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazana ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olacak.

Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.