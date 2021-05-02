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Eğitim Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?
Eğitim

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

İslam alemi için mübarek günler arasında yer alan Kadir Gecesi 2021 yılında mayıs ayına denk gelecek. Ellerin semaya açılacağı gecede ibadet edecek olanlar “Kadir Gecesi ayın kaçında?” sorusuna yanıt arıyor. Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:33:00 -
Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

Diyanet, her yıl yayınladığı dini günler takvimi içerisinde yıl içerisindeki önemli dini günlerin tarihlerini paylaşılıyor. İslam alemi açısından önemli günler arasında bulunan Kadir Gecesi de bu takvimde yerini almıştı. Peki, bu yıl mayıs ayına denk gelen gece hangi gün idrak edilecek?

Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte?

Diyanet’in paylaştığı takvimde yer alan bilgilere göre Ramazana ayının 26. günü yani 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olacak.

Bu geceden 4 gün sonra da arefe idrak edilecek ve arefenin de tamamlanmasıyla birlikte Ramazan ayı sona erecek.

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