Kadir Gecesi ne zaman?

Mübarek Ramazan ayının son 10 günü içerisinde bin aydan daha hayırlı gece olarak gecen Kadir Gece’sinde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim yeryüzüne indirilmeye başlamıştır.

Begavi tefsirinde der ki Allah’u Teala bütün Ramazan gecelerini ibadetle ihya etsinler diye Kadir Gecesi’ni gizlemiştir. Peygamber efendimiz ise Kadir Gecesi'nin tarihini hadislerinde Ramazan ayının son 27. gecesi olarak işaret etmektedir. Kuran-ı Kerim de geçen tek gece olan Kadir Gece’sinde müslümanalara bir çok müjde verilmiştir. Bu mübarek gecede sema kapıları ardına kadar açılır. Bu gecede inanların tüm dua ve tövbeleri kabul edilir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kuran-ı Kerim de Kadir Süresi’nde Cenabı Allah kullarına şöyle seslenir; “Biz onu (Kur'ân) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.”

İslam alimlerine göre Kadir demek, takdir demektir. Ezelde takdir edilen Rabbani hükümlerin bu gecede meydana gelmesidir. Yani bir yıllık işler görevli meleklerin ellerine verilir. Nitekim ayet-i celile de “ her hikmetli iş o gecede ayırd edilir.” diye buyurulmuştur.

Kadir Gecesi'nde yeryüzüne inen meleklerin sayısı, çakıl taşlarının sayısından bile fazladır. Onların inmesi için göklerin kapıları açılır. Her tarafa nurlar yayılır ve büyük tecelliler meydana gelir. Melekut alemi açılır. Ama insanlar birbirlerinden farklıdır. İnsanlardan bazıları bazılarına hem yerleri hem de göklerin melekut birden açılır. Onun için göklerin perdesi kaldırılır. Melekleri kendi şekilleri ile görürler. O meleklerin kimi kıyamda, kimi ayakta, kimi ruküda, kimi secde de kimi zikirde, kimi şükürde kimi tesbih ediyor, kimi tehlil ediyor. Bazılarına da cennet açılır da orada evler, saraylar, ırmaklar, ağaçlar ve meyveler görülür. Orada Rahma’nın arşını görür. Peygamberlerin, Allah dostlarının, şehitlerin ve sıddıkların yerlerini görür. Bu Melekuta dalar, bu Rahmet deryasında gezinir. Cehennemi ve tabakalarını, kafirlerin yerlerini vb. görür. Kimin de önünde Allah ile arasındaki perde kalkar da ondan başkasını hiç görmez.

KADİR GECESİ'NDE EDİLECEK İBADETLER

Tüm dua ve tövbe kapılarının açık olduğu bu geceyi ibadetle geçirmek makbuldür. Öyle ki Peygamber efendimiz bu gece edilen ibadetlerin önemi hakkında şöyle buyurmuştur. “ İsrailoğullarında bir adam devamlı olarak bin ay ibadet etmedikçe kendisine abid denmezdi” diye buyurmuştur. Bunun üzerine Ashab-ı Kiram peygamberimize; “ bizde bunu yapacak imkan nerde “ Ya Rasullah diye sorunca Allahu Teala “ bu gece kendisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin ay ibadetten hayırlıdır” ayetini indirmiştir.

Bu gece de melekler ve ruh yeryüzüne iner Ruh ise Cebrail Aleyselam olarak tavsir edilmektedir. Hz Ömer’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyutulmuştur: “ Ramazan’ın 27. gecesini sabaha kadar ihya etmek, benim için Ramazan gecelerinin tümünde ayakta kalmaktan(gece ibadeti) daha sevimlidir.”

Ayşe(r.a.), Rasurullah(sas) şöyle buyurduğu belirtilmiştir: “ Kim Kadir Gecesi'ni iki rekat namaz kılıp Allahtan bağışlama dileyerek ihya ederse Allah’u Teala, onu bağışlar. Allahın rahmetiyle dolup taşar. Cebrail kanatları ile onu mesh eder. Cebrail’in kanadıyla mesh ettiği yani dokunduğu kimse de cennete girer.