Kadınlardaki protein eksikliği belirtileri nelerdir? Protein içeren yiyecekler

Protein vücut yapısı için çok önemlidir. Kaslar, dokular, iç organlar, kan hücreleri, savunma mekanizmaları, saç, tırnak ve deri hücrelerinin yapısında yer alır. Besinlerden alınan proteinler bağırsaklara aminoasit olarak ulaştırılır. Aminoasitler karaciğere ulaşır ve vücudun ihtiyaç duyduğu proteine dönüştürülür. Bazı aminoasitler vücutta üretilebilirken bazıları besinler yoluyla alınmalıdır. Proteinler önemli maddelerin taşınmasını da sağlar. İyonlar ve besin maddelerinin hücrelere ve hücrelerden dışarı taşınmasını sağlar. Proteinler vücudumuzu korur ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Genç ve güzel görünmemizi de sağlar. Deri hücrelerinin yenilenmesinde etkin rol oynar.

Kadınlardaki protein eksikliği belirtileri

Kilo Kaybı

Kas gücünü oluşturmak ve korumak için protein gerekli olduğundan, yeterince alamıyorsanız, önemli ölçüde kilo kaybı fark edebilirsiniz.

Bazı insanlar bu kilo kaybını uyguladığı diyetin bir işareti olarak görebilir, ancak vücudunuz yağ kaybetmezse; kas kütlesi kaybediyordur.

Şeker İsteği

Protein seviyeniz düşükse, yaşayabileceğiniz ilk semptomlardan biri şeker aşermesi olacaktır.

Protein alımı kan şekeri seviyenizi sabit tutmaya yardımcı olduğu için, yeterli protein almadığınızda canınız tatlı isteyecektir.

Bir çikolata veya çörek almak yerine, yediğiniz yemeğin zaten protein içerip içermediğine dikkat edin- eğer yoksa, biraz protein tüketmek, kendinizi tok hissetmenize ve şekerleme ihtiyacından kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

İncelen ve kırılgan saçlar

Saçınız öncelikle bir protein olan keratinden yapılmıştır.

Önemli bir süre boyunca yeterince protein almazsanız, saçınızın zayıflayabilir, incelebilir ve hatta dökülebilir.

Vücudunuz yeterli protein almadığında, tüm proteini temel şeyler için kullanacaktır – örneğin, gün boyunca kullanacağınız enerji ihtiyacı gibi. Saçlarınızın uzamasını istiyorsanız aldığınız proteinden emin olun.

Zayıf tırnaklar

Protein eksikliğinin saç uzamasını etkilediği gibi, tırnak gücünü ve büyümesini de etkiler. Tırnaklar, tıpkı saçlarımız gibi büyümek ve güçlü kalmak için proteine ​​ihtiyaç duyar – yeterince protein almadığınızda, vücudunuz tırnaklarınızın da “gerekli olmadığını” düşünür ve bu da tırnakların çatlamasına ve kırılmasına neden olur.

Kuru , soyulmuş cilt

Fark edebileceğiniz bir başka protein eksikliği belirtisi de kuru, soyulmuş cilttir.

Normalde, deri döküntüleri ve pullanan deri yalnızca aşırı protein eksikliği durumlarında ortaya çıkar , ancak yine de dikkat edilmesi gereken bir şeydir.

Soluk cilt aynı zamanda protein eksikliğinin bir işareti olabilir, ancak genel olarak bir demir eksikliğinin de belirtisi olabilir.

Çoğu zaman, demir eksikliği ve protein eksikliği birlikte yaşanır, çünkü aynı yiyeceklerin çoğunda hem demir hem de protein vardır.

Ek olarak, vücudumuz demiri protein olmadan düzgün bir şekilde işleyemez ve kullanamaz.

Protein eksikliği belirtileri nelerdir?

Ödem: Deri alt kısmında sıvı birikmesidir ve en sık bacaklar, ayaklar ve ayak bileklerini etkiler.

Bağışıklık sistemi etkilenir: Sık hastalanmak ve alerjiler gözlenir.

Ciddi kas kaybı- kilo kaybı: Orantısız vücut oluşur, karın şiş, kollar ve bacaklar ince olur.

Baş Ağrıları

Protein eksikliği iki nedenden dolayı baş ağrısına neden olabilir, demir eksikliği ve düşük kan şekeri.

Sebepsiz yere baş ağrısı çektiğinizi fark ederseniz, yeterince protein alıp almadığına dikkat edin.

Dr. Dawn Jackson Blatner, Kadın Sağlığında, bağışıklık sistemimizdeki bileşikleri oluşturmak için proteine ​​ihtiyacımız olduğunu açıklıyor.

Yeterli protein almadığımızda, bağışıklık sistemimiz olumsuz etkilenir ve bu da artan enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına neden olabilir.

Yorgunluk

Daha önce açıklandığı üzere, protein kaslarımız için gereklidir (bu nedenle sporcular diyetlerini protein tozu ile tamamlarlar).

Yeterince protein almıyorsanız, kaslarınız mücadele edecek ve hatta zamanla küçülmeye başlayacaktır.

Kaslarınız bozulduğunda, daha önce kolaylıkla yaptığınız işleri, yerine getirmeniz daha fazla çaba gerektirecek, bu da halsizlik ve yorgunluğa yol açacaktır.

Uyumada Zorluk

Bir amino asit olan serotonin (amino asitler proteinin yapısını oluşturur) uyku / uyanma döngüsünü etkiler.

Protein eksikliğiniz varsa, serotonin eksikliğiniz de olabilir – serotonin eksiklikleri, uykuya dalma ve uykuda kalma konusunda zorluklara neden olur.

Protein eksikliğine dikkat edin

Beslenmeye et, yumurta ve protein içeriği fazla olan bakliyatlar eklenmelidir. Çok fazla et yemek yeterli protein alındığını göstermez.

Kalifiye protein almaya özen göstermek gerekir. En kaliteli protein kaynakları tavuk, tavşan, hindi etleri ve yumurtadır.

Yağ, protein emilimini azaltır. Yağlı protein kaynaklarından sakınmak gerekir. Buharda ve fırında pişirmek en çok fazla tavsiye edilen et pişirme yöntemleridir.

Yemeklerle protein eksikliği giderilemezse ek protein içecekleri ya da hastanede damar yolu ile takviye yapılabilir.

Yoğun spor yapanlar mutlaka yeterli protein almalıdır. Ancak her şeyin fazlası zarardır, bunu da unutmamak gerekir.