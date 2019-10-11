İdrar kaçırma sorunu kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanır. Kadınların günlük yaşamını son derece güç hale sokan bu sağlık sorunundan kurtulabilmek için en kısa zamanda bir uzmana başvurmalısınız. Peki, kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm bakıyor?

İdrar kaçırma sorunu bazı kadınlarda 30’lu yaşlarda bazılarında ise menopoz döneminde ortaya çıkıyor. İdrar kaçırma sorunu bazen psikolojik, bazen fiziksel bazen de hormonel sebeplerle ortaya çıkabilir. Ancak ne sebeple oluşursa oluşsun bu rahatsızlık kadınların yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiliyor.

Kadınlarda idrar kaçırma sorunu neden yaşanır?

Genetik faktörler

Yaş

Hormonel değişim

Dokuların elastikiyetinin kaybolması

Geçirilen ameliyatlar

Çok ve zorlu doğumlar

Kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm bakıyor?

İdrar kaçırma sorunu yaşıyorsanız öncelikle üroloji polikliniğinden randevu almanız gerekiyor. Üroloji doktorunuz ise gerekli tahlillerin sonunda sizi nörolojiye ya da psikiyatri bölümüne yönlendirebilir.

Kadınlarda idrar kaçırma tedavisi!