Kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm bakıyor?
İdrar kaçırma sorunu kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanır. Kadınların günlük yaşamını son derece güç hale sokan bu sağlık sorunundan kurtulabilmek için en kısa zamanda bir uzmana başvurmalısınız. Peki, kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm bakıyor?11 Ekim 2019 Cuma 19:46
İdrar kaçırma sorunu kadınlarda erkeklere oranla daha sık rastlanır. Kadınların günlük yaşamını son derece güç hale sokan bu sağlık sorunundan kurtulabilmek için en kısa zamanda bir uzmana başvurmalısınız. Peki, kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm bakıyor?
İdrar kaçırma sorunu bazı kadınlarda 30’lu yaşlarda bazılarında ise menopoz döneminde ortaya çıkıyor. İdrar kaçırma sorunu bazen psikolojik, bazen fiziksel bazen de hormonel sebeplerle ortaya çıkabilir. Ancak ne sebeple oluşursa oluşsun bu rahatsızlık kadınların yaşam kalitesini son derece olumsuz etkiliyor.
Kadınlarda idrar kaçırma sorunu neden yaşanır?
Genetik faktörler
Yaş
Hormonel değişim
Dokuların elastikiyetinin kaybolması
Geçirilen ameliyatlar
Çok ve zorlu doğumlar
Kadınlarda idrar kaçırmaya hangi bölüm bakıyor?
İdrar kaçırma sorunu yaşıyorsanız öncelikle üroloji polikliniğinden randevu almanız gerekiyor. Üroloji doktorunuz ise gerekli tahlillerin sonunda sizi nörolojiye ya da psikiyatri bölümüne yönlendirebilir.
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