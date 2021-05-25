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Ekonomi Kadınlara ekonomik destek öğrenciye burs için albikere
Ekonomi

Kadınlara ekonomik destek öğrenciye burs için albikere

Sucuktan kaymağa, haşhaş ezmesinden kuru bezelyeye kadar Afyonkarahisar’ın eşsiz lezzetleri ve marka ürünler, albikere.com’dan tüm Türkiye’ye ulaşacak. Sitenin geliri ise, yöresel ürünleri hazırlayan kadınlara ekonomik destek, üniversite öğrencilerine de burs olacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:13:00 -
Kadınlara ekonomik destek öğrenciye burs için albikere

18 kadın kültür evinde binlerce kadına mesleki eğitim vererek istihdam sağlayan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek,  son projesi albikere.com ile, bölgenin eşsiz tatları ve yöresel ürünlerini Türkiye ile buluştururken, emeğiyle yöresel ürünleri hazırlayan kadın girişimcilere kazanç, maddi imkanı olmayan üniversite öğrencilerine de burs olarak dönecek  önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

E-Ticaretle sosyal dayanışma

E-Ticareti sosyal dayanışma ve paylaşımla buluşturma, yöresel ürünleri ülkenin her köşesine bir telefon kadar yakın hale getirmesiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren albikere.com E-Ticaret sitesinin tanıtımı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’in de katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, özel sektör ve sivil toplum ile ulusal gazete ve televizyonların temsilcileri de ATSO’nun ev sahipliğindeki toplantıya katılanlar arasındaydı.

Ürünlerimiz say say bitmiyor

Toplantıdaki konuşmasında Afyonkarahisar’ın iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, “Bu kente geldiğim ilk günden beri, ‘Gizemli şehir Afyon’ diyorum. Kurumlarımızın da kullandığı bu sloganı laf olsun diye söylemiyoruz. Afyonkarahisar gerçekten farklı. Birçok marka ürünü olan iddialı bir şehir. Birçok ilin kendine özgü ürünleri var ancak Afyonkarahisar’ın her alanda rekabet edebileceği ürünleri saymakla bitiremiyoruz. ‘Termal, mermer, yumurta, kaymak, sucuk, haşhaş, kiraz’ diyoruz ve hemen hemen her üründe Türkiye birinciliğimiz var. Cenab-ı Allah’ın böylesine lütuflarla süslediği kaç şehir vardır?” dedi.

Tüm kent ticarete başlıyor

Çiçek şunları söyledi: “Özellikle son dönemde farklı bir çalışma sistemi benimsedik. Tüm kurumlar, bu şehir için el ele verdik. Hiçbir konuya bu bizim konumuz değil anlayışı ile bakmıyoruz. Bu site de Valilik, Belediye, ATSO, Afyon Eğitim Vakfı, sivil toplum örgütleri ve özel sektör temsilcilerinin iş birliğiyle hayata geçti. E-Ticaretin yükseldiği bir dönemdeyiz. Bu siteyle ürünlerimizin ülkede herkes tarafından bilinen, aranan, sadece bu şehre ait olmayıp tüm Türkiye’de yakından tanınan markalara dönüşmesini istiyoruz. Siteden elde edilecek gelirle öğrencilerimize burs imkanı da sağlayacağız. Albikere.com’la tüm Afyonkarahisar e-ticarete başlıyor.”

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