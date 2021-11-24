Kadınlar, erkeklerden daha uzun yaşıyor?

Kişiliğinizin yönetildiği yer olmanın yanı sıra, akıl yürütme, problem çözme, karar verme, plan yapma, davranış ketleme, dikkati yönlendirme, kendini izleme, duyguları kontrol etme gibi işleri beynimizin ön lobu yapar. Bugüne kadar yapılan araştırmalar ise erkeklerin ön loblarının kadınlara göre daha geç geliştiğini ortaya koyuyor.

Yapılan birçok bilimsel çalışma, kadınların doktora gitmede ve ilaç kullanmada erkeklere göre daha istekli ve dikkatli olduğunu gösterdi. Bu nedenle kadın hastalara erken teşhis konabilmekte ve ölümcül hastalıklara karşı korunabilmekteler. Bugüne kadar yapılan birçok araştırma, erkeklerin rutin doktor ziyaretlerinden çeşitli bahanelerle kaçtığını gösteriyor. Toplamda 500 erkeğin katıldığı Cleveland Clinic'in yaptığı araştırmaya göre; katılımcılardan %60'ı rutin bir şekilde doktora gitmeyi kesinlikle reddediyor.

Erkekler, yaptıkları bir hareketin kötü sonuçlar getirebileceğini kadınlara göre daha geç kavrıyor. Bu da onların daha fazla risk almasına ve hayatlarını tehlike altına atmasına yol açıyor. Araştırmalar gösteriyor ki, erkeklerin cinayet, intihar ve kasten yaralanma gibi durumlar yüzünden zarar görme olasılıklarının kadınlara göre iki ila dört kat arasında daha fazla.

Kadınlarda iki X kromozomu yer alırken erkeklerde ise X ve Y kromozomları vardır. Kadınlar, iki X kromozomuna sahip olduğu için her genin sağlıklı bir kopyasını DNA'larında bulundururlar. Yani herhangi bir gende sorun varsa, bunu yedeği ile değiştirebilirler.

Erkeklerde ise sadece birer X ve Y kromozomlarına sahip oldukları için "daha sağlıklı bir gen" kopyası bulunduramazlar. Takviye imkanları olmadığı için de hücrelerinin zarar görmesi kadınlara göre daha olasıdır.

Kadınlar, hayatları boyunca "gençlik iksiri" adı verilen östrojen hormonundan yararlanıyorlar. Vücutta antioksidan görevi gören bu hormon, hücrelere zarar veren zararlı kimyasalları temizleyebiliyor, kötü kolesterolü azaltırken bir yandan da kalp krizi riskini düşüren iyi kolesterolü artırıyor.

Erkeklerin sahip olduğu testosteron, kısa vadede vücudu daha güçlü kılsa da uzun vadede erkeklerin daha az yaşamasına yol açıyor.

Bugüne kadar yapılan birçok araştırma, erkeklerin kadınlara göre daha fazla intihara meyilli olduğunu gösteriyor. Notthingham Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, erkeklerin kadınlara göre çok daha az bir uzmandan psikolojik yardım almayı tercih ettiğini gösteriyor.

Dünya çapında, kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşıyorlar.



Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, 2016 yılında küresel çapta ortalama yaşam süresi 72'ydi.



Ancak cinsiyetlere göre dağıtıldığında, yaşam süresi kadınlar için 74 yıl 2 ay ve erkekler için 69 yıl 8 ay oluyor.



2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de 100 yaşını aşan 53 bin 364 kişi yaşıyor.



Bu kişilerden sadece 9 bin 162'si erkek. 44 bin 202'si ise kadın.