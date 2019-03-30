Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Ligde 24. hafta maçları tamamlanırken play-off serisinde mücadele edecek takımlar belli oldu



İSTANBUL (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Ligde normal sezonun bitimine 2 hafta kala ilk 8'de yer alarak play-off'larda mücadele edecek takımlar belli oldu. Çukurova Basketbol, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray, Beşiktaş ve OGM Ormanspor, ligi ilk 8 içinde bitirmeyi garantiledi. Play-off'larda mücadele edecek takımlar, ligi bitirme sırasına göre eşleşecek. Çeyrek final serilerinde 2 galibiyet alacak takımlar, yarı finale yükselecek. Kırçiçeği Bodrum ile İstanbul Üniversitesi'nin ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

- Haftanın sonuçları

Ligin 24. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle: Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 82-70 Kırçiçeği Bodrum-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-90 Beşiktaş-Çukurova Basketbol: 92-88 Bellona Kayseri Basketbol-İstanbul Üniversitesi: 80-76 Canik Belediyespor-OGM Ormanspor: 71-84 BOTAŞ-Gündoğdu Adana Basketbol: 83-56 İzmit Belediyespor-Fenerbahçe: 47-78

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