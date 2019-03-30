Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- İzmit Belediyespor: 47 - Fenerbahçe: 7830 Mart 2019 Cumartesi 19:18
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Tahsin Kuzu, Umut Özgün Ergün, Mustafa Candemir Tabak
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 8, Ferda Yıldız 2, White 8, Melike Bakırcıoğlu 2, Marina Baş 13, Hart 4, Emel Sığırcı 4, Gizem Yavuz 6
Fenerbahçe: Ayşe Cora 4, Merve Arı, Birsel Vardarlı Demirmen 2, Vaughn 19, Plum 16, Verameyenka 9, Tuğçe Canıtez 10, Tilbe Şenyürek, Özge Yavaş 2, Hartley 7, Esra Ural Topuz 9
1. Periyot: 10-15
Devre: 17-39
3. Periyot: 29-58
KOCAELİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 78-47 yendi.
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