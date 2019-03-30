Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Canik Belediyespor: 71 - OGM Ormanspor: 84



Salon: Mustafa Dağıstanlı Hakemler: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı Canik Belediyespor: Betül Kutlu 12, Gülşah Duman 18, Dilara Tongar 16, Deniz Çolakoğlu 13, Candide Öztürk 12 OGM Ormanspor: Ladin Özel 3, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Özge Kavurmacıoğlu 8, Ruzickova 17, Damla Gezgin 18, Fatma Dilay Oğuz 1. Periyot: 18-21 Devre: 34-42 3. Periyot: 49-67

SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 84-71 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.