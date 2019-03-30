Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Canik Belediyespor: 71 - OGM Ormanspor: 8430 Mart 2019 Cumartesi 18:16
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 12, Gülşah Duman 18, Dilara Tongar 16, Deniz Çolakoğlu 13, Candide Öztürk 12
OGM Ormanspor: Ladin Özel 3, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Özge Kavurmacıoğlu 8, Ruzickova 17, Damla Gezgin 18, Fatma Dilay Oğuz
1. Periyot: 18-21
Devre: 34-42
3. Periyot: 49-67
SAMSUN (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Canik Belediyespor'u 84-71 yendi.
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