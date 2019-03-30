Kadınlar Basketbol Süper Ligi - BOTAŞ: 83 - Gündoğdu Adana Basketbol: 56



Salon: Ankara Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat Zafer BOTAŞ: Aylin Darınç 6, Kübra Erat 1, Olcay Çakır Turgut 4, Cuic 20, Williams 8, Garrick 14, Melis Gülcan 10, Sehernaz Çidal 5, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 8, Hatice Pelin Gülçelik 3, Işılay Eğin Gündoğdu Adana Basketbol: Bahar Kocaoğlu 2, Sanem Gamze Zeren 14, Marginean 17, Fatmanur Karakaş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 4, Betül Erkoyuncu 2, Sevgi Tonguç

1. Periyot: 18-16

Devre: 41-24

3. Periyot: 58-42



ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 83-56 yendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.