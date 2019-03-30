Kadınlar Basketbol Süper Ligi
- Bellona Kayseri Basketbol: 80 - İstanbul Üniversitesi: 7630 Mart 2019 Cumartesi 17:59
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Murat Arıkanlı, Anıl Veziroğlu
Bellona Kayseri Basketbol: Derya Kavak 2, Miljkovic 5, Ezgi Manlacı 2, Meryem Gültekin 14, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 21, Gizem Sezer 5, Melike Tuğba Oral 12, Aysun Yararbaş Yılmaz 4, Fatma Dikmen 8, Cansu Çolak
İstanbul Üniversitesi: Watkins 2, Kardelen Gezgin 9, Meltem Topaloğlu, Feride Şevval Akalan 18, Şuğranur Sönmez 4, Eylül Minez 6, Gülse Uğur 16, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 4, İlayda Güner 6, Fall
1. Periyot: 20-11
Devre: 33-28
3. Periyot: 59-48
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi'ni 80-76 yendi.
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