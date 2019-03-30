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Kadınlar Basketbol Süper Ligi

- Bellona Kayseri Basketbol: 80 - İstanbul Üniversitesi: 76

30 Mart 2019 Cumartesi 17:59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi


Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Murat Arıkanlı, Anıl Veziroğlu

Bellona Kayseri Basketbol: Derya Kavak 2, Miljkovic 5, Ezgi Manlacı 2, Meryem Gültekin 14, Gamze Takmaz 7, Ivankovic 21, Gizem Sezer 5, Melike Tuğba Oral 12, Aysun Yararbaş Yılmaz 4, Fatma Dikmen 8, Cansu Çolak

İstanbul Üniversitesi: Watkins 2, Kardelen Gezgin 9, Meltem Topaloğlu, Feride Şevval Akalan 18, Şuğranur Sönmez 4, Eylül Minez 6, Gülse Uğur 16, Yasemin Güneş 11, Hande Güven 4, İlayda Güner 6, Fall

1. Periyot: 20-11

Devre: 33-28

3. Periyot: 59-48


KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bellona Kayseri Basketbol, İstanbul Üniversitesi'ni 80-76 yendi.



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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:59
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