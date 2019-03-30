Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Kırçiçeği Bodrum: 69 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90



Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Murat Amaç, Muzaffer Vardarlı Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 13, Beril Albayrak 7, Deniz Ataer 4, Zivadinovic 16, Aycan Birgül Aktaş 2, Kübra Turan 3, Banks 24 Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 10, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 16, Cansu Köksal 10, Williams 16, Hülya Çoklar, Harris 14, Gizem Havare, Gizem Başaran 9, Gajic 10 1. Periyot: 23-23 Devre: 34-48 3. Periyot: 48-66

MUĞLA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum'u 90-69 yendi.

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