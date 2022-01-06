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Kadın - Aile Kadınlar aynısefa ile yurt dışına açıldı
Kadın - Aile

Kadınlar aynısefa ile yurt dışına açıldı

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde aynısefa üretimine başlayan kadınlar, Katar'a satış yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 11:29:00 - 2022-01-06 11:31:22
Kadınlar aynısefa ile yurt dışına açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde bir deterjan firması tarafından yürütülen "Yerli Yerinde Projesi" kapsamında aynısefa isimli bitkinin ulusal pazarda tanıtılması ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla harekete geçen kooperatif üyeleri, atıl durumdaki 3 dönüm araziyi kiraladıktan sonra temizleyerek ekime hazır hale getirdi.

İzmir, menemen ilçesinde kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında 65 mahalleyi kapsayacak şekilde kurulan kooperatifte, yöreye ait lezzetlerin tanıtımı konusunda çalışmalar yapılıyor.

Aynısefa üretimi için eğitim alan kadınlar, mayısta fideleri toprakla buluşturarak çalışmalarına başladı.

"Bahçe nergisi", "altıncık", "ölü çiçeği" olarak da bilinen, tıp ve kozmetik alanında kullanılan aynısefadan yüksek verim elde edildi.

Haziranda bu tıbbi aromatik bitkiyi toplamaya başlayan kadınlar, kurutup paketledikleri üründen ilk partiyi Katar'a gönderdi.

 

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