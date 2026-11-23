Sebahattin Ayan İstanbul

Türk toplumunun temel taşı olan ailenin korunması için Başkan Erdoğan tarafından 2026-2035 arası “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak ilan edilirken, Batı’dan devşirme yasalar, “Benim bedenim benim kararım” diyerek her türlü sapkın ilişkiyi meşrulaştıran sapkın oluşumlar ve feminist çeteler kadın istismarının önünü açıyor. Kadın bedeninin ekonomik bir pazar ürünü yapılmasına yol açtığı ve rıza ile bile olsa fuhşun insan onuruna aykırı bir eylem olduğu sonucuna varan Anayasa Mahkemesi, genelevlerin devlet denetimi altında faaliyet göstermesini mümkün kılan CHP ürünü 96 yıllık fuhuş düzenlemesini iptal ederken, malum zihniyetin ‘hayvanlar gibi özgürce yaşamak istedikleri’ çarpık ilişkiler, etkileşim uğruna her türlü teşhirin yapıldığı sosyal medya platformları ve iyice alenileşen zina, toplumda telafisi olmayan hasarlara yol açıyor. Son dönemde kamusal alanlarda patlak veren fuhuş skandalları, sanal âlemden servis edilen zina görüntüleri, mantar gibi türeyen günlük kiralık evler ile TikTok gibi platformlarda yaşanan rezillikler tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Fuhşun alenileşmesinin ve sürekli teşhir edilen kadın bedeninin satılabilir bir ekonomik ürün haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten duyarlı kadın STK temsilcileri, toplumsal değerlerimizi parçalamaya yönelik bu tür sapkın akımların acilen durdurulması ve devletin fuhşa aracılık eden kişi ve örgütlerle etkin şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor.

HAÇLI ÜRÜNÜ FEMİFAŞİST BİR PROJE

Kadın bedeninin son bir asırdır metalaştırıldığını belirten BİA Platformu Kurucusu İlknur Birsel Büyükakça, özellikle Batı’dan devşirilen yasalar, sinema ve sosyal medya gibi araçlarla kadının vücudunun bir ticari ürün haline getirildiğini ve bunun amacının Türk aile yapısını ve toplumsal değerlerini çökertmek olduğu belirterek, şunları dile getirdi: “Bu 60’lı yıllarda başlayan küresel bir aile yıkım projesi. Bu femifaşist proje kapsamında kadın bedeni meta olarak kullanılmıştır. İstanbul sözleşmesi, CEDAW sözleşmesi gibi sözleşmelerle ailenin altı yıllarca oyulmuştur. 6284 sayılı yasa, süresiz nafaka ve mal paylaşımlarında kadınlara çok fazla haklar verilerek boşanmaya teşvik edecek uygulamalara imza atılmıştır. Bir tarafı yok sayıp diğer taraf sürekli ödüllendirilse olacağı buydu. Tabii bu arada sosyal medyanın yaygınlaşması, kadınların sürekli bedenlerini teşhir etmeleri, özgürlük kavramının tamamen çıplaklıkla özdeşleştirilmesi, toplumu, özellikle kadınları bu noktaya getirdi. Yani ne kadar soyunursam o kadar özgürüm anlayışı tamamen bir femifaşist projedir.”

Genelevlerinin yıllarca devlet eliyle işletilmesinin fuhşu meşrulaştırmaya yönelik büyük bir yanlış olduğunu vurgulayan Birsel Büyükakça, Anayasa Mahkemesinin genelevlerine yönelik kararının kadının bedenini kurtarmaya yönelik yeni bir başlangıç olduğunu niteleyerek, şöyle devam etti:

GENELEV YASAĞI MİLAT OLSUN

“AYM’nin kararının yanı sıra süresiz nafaka kararının da iptal edilmesi de bir başlangıçtı. Dolayısıyla son zamanlarda bazı olumlu kararları var ama yanlış kararların olduğu gerçeği değişmiyor. Dolayısıyla bu ahlak çöküntüsünün geri dönüşü konusunda çok umutsuzum. Öncelikle ‘özgürlük eşittir çıplaklık’ anlayışının değişmesi lazım. Kadın bedeni meta değildir. Kendilerini solcu olarak nitelendiren kesim bütün bu çıplaklığa çok fazla prim veriyor. Halbuki dünyadaki gerçek sosyalist düşüncede kadın bedeni hiçbir zaman ticari bir ürün olarak görülmez. Burada bir çelişki var. Bu nedenle feminist çetelere, sosyal medya baskılarına boyun eğilmemeli.”

BİR ASIR DEĞERLERİ YOK ETTİLER

Toplumsal yozlaşmanın giderek derinleştiğini belirten Milli Strateji Platformu Başkanı Özlem Doğan da, şunları söyledi: “Tek parti döneminde başlayan toplumsal yozlaşmanın boyutları günümüzde önü alınamaz bir noktaya geldi. Aradan geçen bir asra rağmen toplumun tüm örf, adet, gelenek ve dini değerleri ayaklar altına alınmaya devam ediliyor. Çünkü çocuklar dahî içkiye alışsın diye bira bahçeleri kuran, eroin fabrikaları açan, bu toplumun kızlarını yarı çıplak güzellik yarışmalarına gönderen, Tayyare Piyangosu ile toplumu kumara alıştıran CHP zihniyetinin geçmişi hâlâ okullarda tarihimiz olarak lanse edilip okutuluyor. Bu kabul edilemez bir durum. Kendi elimizle kendi toplumumuzu yok olmaya sürüklüyoruz. Toplumda yaşanan ahlaki ve kültürel yozlaşmanın temelleri bir asır önce atıldı. Bugün milletimizi uçurumun kenarına iten sadece CHP zihniyetinin zehrinden ibaret değil! Her türlü rezaletin gündüz kuşağı olarak sunulduğu programlarla genelev mecrası olarak faaliyet gösteren TikTok gibi dijital platformlar tüm uyarılara rağmen bir yaptırımla karşılaşmıyor. Yıllardır 7’den 70’e herkes bu dejenerasyona maruz kalıyor. Bilhassa her türlü ahlaksız ilişkiye pembe dizi tadında ekran vasıtasıyla halka empoze eden gündüz kuşağı programları toplumun değerlerine konulmuş bir bomba olmasına rağmen yetkililer bu programları yayından kaldırmamakta ve dijital mecraları kapatmamakta ısrar ediyor.”

BATI BİLE TİKTOK’A SAVAŞ AÇTI

Öte yandan, başta Almanya ve Avusturya olmak üzere eleştirdiğimiz Batılı ülkeler bile veri güvenliğini ve sosyal medya terörünü engellemek, dijital egemenliği güçlendirmek amacıyla Çin başbelası sosyal medya platformu TikTok’un kıtadaki kollarınının “Avrupa mülkiyet yapısına” devredilmesi için ortak girişim başlattığını hatırlatmak isteriz.