  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kadının hamile kediye yaptıkları pes dedirtti!
Gündem

Kadının hamile kediye yaptıkları pes dedirtti!

Ankara'da bir kadın uyuyan hamile kediye yaptıkları pes dedirtti. Kadın hamile kediye önce vurdu, arkasından da çantasını fırlattı. Kadının o görüntüleri büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:17:00 -

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

Hırsını alamadı çanta fırlattı

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz bakın kim çıktı!
Siyaset

Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz bakın kim çıktı!

Twitter’dan sahte hesapla AK Partili bakanlara, yöneticilere ve milletvekillerine ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhamm..
Bir tweet gördü! Dakikalar içinde tüm servetini kaybetti
Dünya

Bir tweet gördü! Dakikalar içinde tüm servetini kaybetti

Tesla'nın sahibi dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweeti gören Sebastian isimli bir..
Erdoğan'dan 'Mısır' açıklaması!
Dünya

Erdoğan'dan 'Mısır' açıklaması! "Bizimle ters düşmez"

Erdoğan, Mısır'la 8 yıl sonra ilk diplomatik temasın ardından "Mısır halkı bizimle ters düşmez" açıklamasında bulunurken, Doğu Akdeniz'le il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay