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İSLAM Kadının altınları varsa kocası da kurban kesiyorsa kadın da kurban keser mi?
İSLAM

Kadının altınları varsa kocası da kurban kesiyorsa kadın da kurban keser mi?

Kimler kurban keser? Kurban kimler keser? Kurban kesmek kime düşer? soruları mübarek Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilir oldu. Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı’nda Rabbimiz’in emri olan kurban ibadetinin yerine getirildiği kutun bir zaman dilimidir. Peki kurbanı kimler keser? kadının zinetleri var, bir evde kurban kesiliyorsa kadının da ayrıca kurban kesmesi caiz mi? Altına olan kadın kocasından hariç kurban keser mi?

Yeniakit Publisher
2021-07-15 18:23:00 - 2021-07-15 18:24:37
Kadının altınları varsa kocası da kurban kesiyorsa kadın da kurban keser mi?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Nisabın altında maaş alan birinin elinde80.18 gram altın değerinde para veya bileziği varsa, borcu da yoksa, zengin olduğu için hem zekât verir, hem de kurban keser. İkinci bir husus, kadın erkek dinen birbirinden ayrıdır, herkesin kazancı kendinedir. Diyelim ki hanımın yüz gram altını varsa, borcu yoksa dinen zengindir, zekât verir ve kurban keser. Bayram günü borçlar mevcut paradan çıkarılır, geriye elinde nisap kadar para kalan zengin demektir, kurban keser.

Kurban ne zaman kesilir? Kurban kesme zamanı nedir?

Kurban kesme vakti ne zamandır? Kurban ne zamana kadar kesilir? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir.

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