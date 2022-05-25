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Yerel Kadın sürücü kendi cipine çarpan aracı taşlayarak pert etti!
Yerel

Kadın sürücü kendi cipine çarpan aracı taşlayarak pert etti!

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen olayda, kadın sürücünün kullandığı cipe başka bir araç çarptı. Arabasındaki hasarı gören kadın, eline aldığı taşla kendisine çarpan ve sahibinin bırakıp gittiği arabaya zarar verdi. Aracın ön camının tamamen kırıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 11:20:00 - 2022-05-25 11:27:10

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Sinirlerine hakim olamadı

Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı. Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

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