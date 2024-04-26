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Gündem Kadın öğretmene yumruklu saldırı güvenlik kamerasında!
Gündem

Kadın öğretmene yumruklu saldırı güvenlik kamerasında!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 02:28:00 -
Kadın öğretmene yumruklu saldırı güvenlik kamerasında!

Sarıyer'deki Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu öğretmeni N.Ö. bir öğrenicisinin velisi tarafından darbedildi.

DHA'nın haberine göre olay, Prof. Dr. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda meydana geldi.

İddiaya göre başka bir okuldan ara dönemde gelen bir öğrencinin, bir öğrenciye akran zorbalığı yaptığını gören kadın öğretmen N.Ö, öğrenciyi uyardı. Bunun üzerine tepki gösteren öğrenci 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz' diyerek babası A.Ç'yi okula çağırdı.

Okula gelen A.Ç. koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye saldırdı. A.Ç'nin tekme ve yumruklarıyla yaralanan N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan gözaltında!

Öğretmen N.Ö.'nün yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koridorda yürüyen N.Ö., okula giren A.Ç'nin attığı yumrukla yere düşüyor. Okulda diğer öğretmenler ve çalışanlar N.Ö.'nün yardımına koşuyor. Polis ekipleri, kaçan şüpheli A.Ç'yi yakaladı. "Kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​
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