Kadın liginde zirve 6 golle Alg Sporun

Gaziantep Alg Kadın Futbol Takımı kendi evinde geçen yılın şampiyonu ve ligin en başarılı takımlarından olan İzmir Konak Belediyespor’u açık ara farkla 6-2 mağlup ederek 1. sıraya yükseldi.

Üst üste aldığı galibiyetlerle ligin korkulan takımı haline gelen Gaziantep temsilcisi şimdiden şampiyonluğunu ilan etmeye başladı. Top yüzdesi yüzde 65 Alg Spor, yüzde 35 İzmir Konak Spor olarak gözlemlendi. İzmir konak sporlu 5 oyuncu sarı kart gördü. Maçın her dakikası ayrı bir heyecandı. Alg sporun Gollerini, Sevgi (2), Gülbin (2), Tanya (1) ve Yağmur (1) attı.

Taraftarlar yine yalnız bırakmadı

Karşılaşmanın hafta içi olmasına rağmen taraftarlar yine takımı yalnız bırakmayarak, soğuk havaya ve sağanak yağmura rağmen 90 dakika boyunca destekledi. Pilot tayfa grubu Alg Spor adına özel tezahüratlar yaparak maçın her dakikasında takımın yanındaydı.

Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz gibi şampiyonluktaki rakiplerimizi son 3 hafta farklı skorlarla yendik. İlk yarının başında biraz geri düştük ama teknik heyet ve futbolcularımızla çok hızlı ayağa kalktık, bundan sonra hedefimiz tabi ki şampiyonluk ve en büyük aday biziz. Daha öncede belirtmiştim amacımız Gaziantep’imizi Avrupa’da temsil etmek, bu maçta futbolcularımı tebrik ederim güçlü rakibi 6-2’lik net bir skor ile yendik ve tebrik ediyorum futbolcularımızı ve tabii ki taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Şampiyon olana kadar çalışmaya devam” dedi.

Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı ise “Ortak emek ortak çaba sonucunda çok şükür hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Kadın futbolu açısından çok önemli işler yapıp dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Futbol sadece iyi oynamaktan ibaret olmadığını belirtmek istiyorum, çünkü bu yetmez bunun yanına doğru, dürüst, disiplinli, karakterli ve sistemlide olmak gerekir, bütün futbolcularımız ve teknik heyetimiz bu özellikte ve bende bu takımda böyle bir yönetim ve başkanımız Ali Gözcü ile çalışmaktan onur duyuyorum” ifadelerini kulandı.