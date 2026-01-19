"Kadın konusunda tek temiz anlayış İslam’dır"

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen “Her Aile Bir Mekteptir” konulu konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bir okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Eğitimci-Yazar Özkan Yaman, aile yapısı ve kadının toplumdaki yerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Tek Temiz Düşünce Kur’an’dır" Konuşmasında tarih boyunca kadına yönelik yaklaşımları eleştiren Yaman, İslam’ın bu konudaki müstesna yerine dikkat çekti. Yaman, "Kadınla ilgili herkesin sicili bozuk. Ne hariç? Resûlullah (s.a.v.) ve Kur’ân-ı Mübîn hariç. Kadınla ilgili dünyada var olan tek temiz düşünce, tek temiz din ve tek temiz anlayış İslam’dır, Kur’an’dır," ifadelerini kullandı.

Ailenin bir "mektep" olarak görülmesi gerektiğini belirten Özkan Yaman, sağlıklı bir toplumun ancak İslam’ın kadına ve aileye verdiği değerin özümsenmesiyle inşa edilebileceğini vurguladı. Program, ailenin önemi üzerine yapılan diğer sunum ve değerlendirmelerle sona erdi.

Ailede yaşanan yıkım ve boşanmalara değinen Yaman, "Ailenin merkezinde kadın var. Aslında aileyi konuşunca biz daha çok kadını konuşmuş oluyoruz. Yuvayı yapan neydi? Türkçede öyle bir söz var: 'Yuvayı dişi kuş yapar." dedi.

1900'lü yıllara kadar Avrupa'nın bazı şehirlerinde kadınlarını dövmek için pazarlarda "sopa" satıldığını aktaran Yaman, 1700’lü yıllara kadar da Avrupa’da kadınların İncil’e el sürmesinin yasaklandığını kaydetti. Yaman, konuşmasının devamında batıl inançların ve batılı ülkelerin, kadını hiçe saydığı örnekleri anlattı.



"Kadınla ilgili tek temiz düşünce var; İslam’dır"

Yaman, "Kadınla ilgili herkesin sicili bozuk. Ne hariç? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur’ân-ı Mübîn hariç. Kadınla ilgili sabıkası olmayan yok, suçu olmayan yok. Kadınla ilgili tek temiz düşünce var, tek temiz din var, tek temiz anlayış. O da nedir? Kur’an’dır, İslam’dır.

İslam dininin kadına verdiği değeri aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Bir defasında Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Hatice annemize diyor ki: 'Ey Hatice! Allah Azze ve Celle’nin sana selamı var.' Az önce Cebrail geldi ve dedi ki: 'Allahü Teâlâ Hatice’ye selam söylüyor.' Bu sahih bir hadisten bahsediyorum. Bak! Şimdi bunu aklınız alıyor mu? Âlemlerin Rabbi, bütün varlıkların sahibi, yedi kat göklerin ötesinden Allah Azze ve Celle bir kadına selam söylüyor. Allah’ın Hatice’ye selamı var. Şimdi bakın, şuradan birisi girse dese ki: 'Sana Cumhurbaşkanı’nın selamı var.' Biraz havalara gireriz. Peki şuradan birisi girse dese ki: 'Sana Hazreti Ali’nin selamı var.' Vallahi biraz aklımız yerinden oynar. Peki buradan birisi girse dese ki: 'Sana Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in selamı var.' Vallahi aklımız oynar, yerinden üşütür, kafayı üşütür. Ama bir kadın düşünün… Bir kadın, Allah Azze ve Celle ona selam söylüyor, selam gönderiyor. 'Allahu Teâlâ’nın Hatice’ye selamı var.' Bakın, bunu duyunca o büyük annemiz, o büyük kadın, bunu duyunca ayağa kalkıyor. Delirmiyor, çıldırmıyor, aklını oynatmıyor. Ne diyor biliyor musunuz? 'Allah’ım! selam sensin, selam sendendir ey yüceler yücesi Rabbim!' Ve biz bunu namazlarımızda söylüyoruz.

Bütün hacılar kıyamete kadar Kâbe’yi tavaf ederken bir kadının mezarını tavaf ediyorlar. Bir kadının kabrini tavaf etmek zorundalar. Kimdir o kadın? Hazreti Hacer. Çünkü Hacer annemiz Kâbe’nin hemen dibinde, o eğri duvar var. Ne diyoruz ona? Hicr-i İsmail. O duvarla Kâbe arasında gömülüdür. Ve hepimiz Hacer annemizin kabrini tavaf etmek zorundayız. Öyle kadın deyip geçmeyelim. Kadını öyle yüceltmiş İslam, öyle yüceltmiş.

Ne buyuruyor Efendimiz; 'Dört kadın var. Bunlar ahiret kadınıdır, bunlar cennet kadınıdır: Asiye, Meryem, Hatice, Fatıma…' Ey kadınlar! Bunlardan alacağınız çok ders var. Ama sakın ha, 'Ben Meryem olurum' demeyin. Çünkü Meryem dünya kadını değildir. Hatice dünya kadını değil. Bunlardan ders alabilirsiniz, ibret alabilirsiniz ama asla, asla onların eteğine, onların zerresine yetişemezsiniz. Ama Âişe annemiz, Âişe validemiz radıyallahu anha var. Ne diyor hadis-i şerifte? 'Dininizin yarısını Âişe’den alınız.' Âişe annemize gitmek zorundayız."

"Kadınlar iletişim, duygu derinliği, hissi algılama, besleme ve büyütme gibi konularda erkeklerden daha iyidir"

“Kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın." hadis-i şerifine atıfta bulunan Yaman, "Kadın, 'eğri' bir kemik. Şimdi bu eğrilik onun noksanlığı değil. Her eğri şey noksan anlamında değil. Ne diyor erkeklere Peygamber Efendimiz? 'Kadını düzeltmeye çalış, çok fazla zorlama, kırarsın.' Arabasını çok iyi tanıyor ama eşini bilmiyor, eşini tanımıyor. Kadın kocasını tanımıyor; kocasının neyden hoşlanır, ne zaman sinirlenir? Erkekler güç ve iddia gibi liderlik vasıflarıyla yaratılmışlardır. Kadınlar iletişim, duygu derinliği, hissi algılama, besleme ve büyütme gibi konularda erkeklerden daha iyidir. Erkekler muhakeme, irade, çözümleme, mantık, matematik gibi konularda daha iyidir. Erkek bütünü, kadın detayı fark eder. Kadın yüksek sesle düşünür. Kadın bilgi paylaşımı için konuşur. Erkek için ise konuşmak sadece bilgi aktarma işidir. O yüzden de çokça sadaka verip çokça dua etmek lazım. Çokça dua etmek lazım." diye konuştu.

Program yapılan dua ile son buldu.

DOĞRU HABER