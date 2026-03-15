Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'

İslam'ın sadece bir "hoşgörü dini" olarak pazarlanmasına tepki gösteren Konakcı, dinin özünde "cihat" ruhu olduğunu ve Peygamber Efendimiz'in tarih boyunca İslam düşmanlarına karşı verdiği kararlı mücadeleyi örneklerle anlattı.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İslam'a ve Müslüman kadınların namusuna dil uzatan, müşrikleri kışkırtan isimler hakkında bizzat "suikast" emri verdiğini hatırlatan Konakcı; Ka'b bin Eşref, Ebu Rafi ve Abdullah bin Hatal gibi isimlerin bizzat Efendimizin onayı ve emriyle cezalandırıldığını ifade etti. "Siz Peygamberi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için gerçekleri bilmiyorsunuz" diyen Konakcı, İslam hukukunda Peygambere hakaretin cezasının net olduğunu belirterek, İslam'ın şecaatli ve korkusuz başkomutanı olan bir Peygamber tasavvurunun unutturulmak istendiğini savundu.

Bu açıklamalarıyla kısa sürede gündeme oturan Konakcı, Müslümanların kendi dinlerinin cihat ve izzet ruhundan koparıldığını iddia ederek, sahabi efendilerimizin Peygamber emriyle gerçekleştirdiği bu tarihi operasyonların inkar edilemeyecek gerçekler olduğunu vurguladı. Kendisine "kafir" diyenlerin kendi ahiretlerini mahvettiğini söyleyen Konakcı’nın bu sözleri, sosyal medyada hem destek hem de büyük bir tartışma dalgası başlattı.