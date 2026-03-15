Terör örgütünden ortak askeri güç önerisi! İran PKK’sı: İçerdeyiz, hazırız!

Terör örgütünün İran kolunun elebaşı terörist Emir Kerimi, Belçika merkezli yayın yapan PKK kanalı Sterk TV’ye katılarak İran’daki gelişmeleri değerlendirdi. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik 16’ıncı gününde devam eden hava saldırılarına değinen ve “Hazırız” mesajı veren Kerimi, “Şimdi bölgede en hareketli güç bizim gücümüzdür. Bütün gerillamız, halkımız, dostlarımız halkın özgürlük mücadelesi için hareket içinde. Fedai bir güç var ve bu güç kendini defalarca ispatladı. PJAK olarak her şeye hazırız” diye konuştu.

Kerimi, uluslararası basın kuruluşlarında ortaya atılan PKK/YPG/SDG’li teröristlerin Irak Kürdistan Bölgesi üzerinden İran’a geçtiği yönündeki iddiaları ise yalanladı.

SINIRDA DEĞİL İRAN’IN İÇİNDEYİZ

“Biz zaten İran’ın içindeyiz” diyen Kerimi, şunları ifade etti: “Bu yönlü haberler gerçek değil, propagandadır. Bu tarz stratejik açıdan da yanlıştır. Bütün güçler sınırda bekleyecek ve diğer tarafa geçecek haberinin hangi mantıkla servis edildiğine anlam veremiyoruz. Bizim böyle bir şey yapmamıza gerek yok, zaten PJAK olarak Rojhılat Kürdistan’ının, İran’ın içindeyiz.

İran’ın içinde her türlü hazırlığı yaptık.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürtler ile ilgili son günlerde yaptığı açıklamalara değinen Kerimi, ABD ile PJAK arasında hiçbir temas yaşanmadığını belirtti.

ÖZGÜRLİK İÇİN ASKERİ GÜÇ OLMALIYIZ

ABD’nin şu anda Kürtler için görünürde bir siyaseti olmadığını da vurgulayan Kerimi “Kürtlerin hakları, statüleri ve toprakları için bir stratejileri henüz yok” dedi.

İran’daki Kürtlerin “İran Kürdistanı Siyasi İttifakı” adı altında birleştiğini de kaydeden Kerimi “Bu askeri bir ittifak değil. Ancak bu ittifakın bir benzerinin askeri alanda da yapılması şart. Bu yönde girişimler var ancak henüz bir sonuca varmadık. Bu yapılırsa özgür bir ülke, özgür bir halk, kendi kendini yöneten bir halk alabilir” diye konuştu.