Kadın kocasının gözlerini oymaya çalıştı! O anları kamera ile kayıt altına aldı

İzmirli Yıldırım Çavildak (44), Belaruslu eşi Olga Monich’in (41) 7 ve 5 yaşlarındaki iki kızını yanına alarak ülkesi Belarus’a kaçtığını iddia etti. Eşinin alkol sorunu olduğunu ve kendisini sürekli darp ettiğini belirten Çavildak, darp edildiği anları kayda da aldı. Eşinin parmaklarını gözlerine sokmaya çalıştığı ve üzerine saldırdığı anları videoya çeken baba Çavildak, kızlarını görebilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

"Eski eşiyle plan yapıp kaçtı"

2007 yılında çalışmak için Belarus’a gittiğini, 2012 yılında da ilk eşinden bir oğlu bulunan Olga Monich ile tanıştığını söyleyen Çavildak, “Eşim, bir önceki eşinden olan oğlu ile birlikte 2013’te Belarus’tan Türkiye’ye geldi ve İstanbul’da evlendik. Eşimin oğlu o zamanlar 2 yaşındaydı. Bir süre İstanbul’da yaşadık. Eşim, oğlunu babasıyla görüştürmek için belli aralıklarla Belarus’a gidiyordu. Bu duruma hiçbir zaman karışmadım. Bu sırada eşimle Yasemen (7) ve Sofia (5) adlarında iki kızımız oldu. Ardından İstanbul’dan İzmir’e taşındık. Eşimin ilk eşi, oğlunun Türkleştiği ve Rusçayı unuttuğu gerekçesiyle sorun çıkarmaya başladı. Bu sebeple eşim oğlunu babasına göstermiyordu. Bu yüzden de oğlanın babası Belarus’ta eşime velayet davası açtı. Davayı kazandıktan sonra da buraya gelerek suç duyurusunda bulundu. Eşim, karara rağmen oğlunu babasına teslim etmeyince bu kez de Türkiye’de bir velayet davası ile karşı karşıya kaldı. Eşim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildi. Ayrıca alkol sorunu vardı. Davayı kaybedeceğini anladığından olsa gerek ilk eşiyle anlaşıp hem ikisinden olan oğullarını hem de iki kızımı alıp Belarus’a kaçtı. Bu planlı bir olaydı. Üç çocuğu kaçırmak için ilk eşinden yardım aldığını ve ikisinin çocukları alarak kaçtıklarını düşünüyorum. Eşim, eski eşiyle anlaştı ve şu an Belarus’ta üç çocukla birlikte yaşıyor. Oğlanın babası istediği zaman oğlunu görebiliyor. Eşimin eski eşinin, her ne kadar davalık olsalar da sırf çocuğunu görebilmek için bu planı uyguladığını düşünüyorum” dedi.