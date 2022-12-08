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Gündem Kadın hakkı konusunda son konuşacak kişi de iftiraya katıldı! İbrahim Tatlıses'ten Hiranur Vakfı terbiyesizliği
Gündem

Kadın hakkı konusunda son konuşacak kişi de iftiraya katıldı! İbrahim Tatlıses'ten Hiranur Vakfı terbiyesizliği

Kadın hakkı konusunda konuşma hakkına sahip son kişilerden İbrahim Tatlıses, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’e atılan "Kızını 6 yaşında evlendirdi" iftirasına destek vererek, ahlak dışı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 19:16:00 - 2022-12-08 19:28:24
Kadın hakkı konusunda son konuşacak kişi de iftiraya katıldı! İbrahim Tatlıses'ten Hiranur Vakfı terbiyesizliği

 Yeniakit.com.tr 

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına İbrahim Tatlıses'ten de destek geldi.

Geçmişi boyunca kadınlara yönelik şiddet eylemleri ile gündeme gelen İbrahim Tatlıses, ahlak dersi vermeye kalktı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tatlıses, çirkin ifadeler kullandı.

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