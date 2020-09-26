Kadın güreşçiler gözünü olimpiyatlara dikti

EDİRNE (AA) - GÖKHAN ZOBAR - Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları, aralık ayında Sırbistan'da düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın ardından 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor.

Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde, Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman yönetiminde gerçekleştirilen kampta, milli takımın iddialı güreşçileri sıkı antrenmanlarla güç depoluyor.

Kahraman, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verdikleri kamp çalışmalarına temmuz ayında başladıklarını ve katılacakları turnuvalar için hazır hale geldiklerini söyledi.

Dünya Şampiyonası'ndan sonraki hedeflerinin 2021 Tokyo Olimpiyatları olduğunu anlatan Kahraman, şöyle konuştu:

"Sporcularımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye bizden başarı bekliyor. Kadın güreşçilerimiz her zaman tarih yazıyor. Hedefimiz olimpiyatlarda başarı elde etmek. Her koşulda belli bir seviyede olmak zorundayız. Şubat ve mart aylarında olimpiyatlara katılım vizesi almak için müsabakalarımız olacak. Takımıma ve ekibime güveniyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."





- Yasemin Adar: "Hedefim olimpiyat madalyası almak"





Milli Güreşçi Yasemin Adar ise Edirne kampını en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade etti.

Turnuvalara hazır olmak için sıkı bir tempoda çalıştıklarını aktaran Yasemin Adar, hedeflerinin "olimpiyatlarda başarı" olduğunu dile getirdi.

Kadın güreşinin Türkiye'de büyük bir ivme kazandığını belirten milli güreşçi, şunları kaydetti:

"Kadın güreşinde çıta çok yükseldi. Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettim. Takım halinde başarılar elde ediyoruz. Toplumumuz artık kadın güreşini biliyor ve destekliyor. Olimpiyat madalyam eksik. Hedefim olimpiyat madalyası alıp bayrağımızı dalgalandırmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."