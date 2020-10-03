  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Spor

Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:28:51 -
Kadın basketbolunda derbi heyecanı

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında derbi heyecanı yaşanacak.

Kadın basketbolunda yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 69-66 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında yapılan müsabakadan ise Galatasaray 80-77 galip ayrılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Dikkat! Altın için bomba iddia
Ekonomi

Dikkat! Altın için bomba iddia

Ünlü analist Hubert Moolman, altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın karargahını havaya uçurdu!

Azerbaycan tarafından, Ermenistan'a ait bir sahra karargahı SİHA'lar tarafından havaya uçuruldu. Çevresindeki 3 tank da imha edildi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay