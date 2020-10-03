Kadın basketbolunda derbi heyecanı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı ağırlayacak
İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonunun ilk haftasında derbi heyecanı yaşanacak.
Kadın basketbolunda yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında oynanan derbide Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 69-66 mağlup etmişti. Ligin ikinci yarısında yapılan müsabakadan ise Galatasaray 80-77 galip ayrılmıştı.