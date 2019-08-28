0553 313 94 23

Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova'ya gitti

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova'ya gitti


İSTANBUL (AA) - Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım A Grubu'ndaki ilk maçını 30 Ağustos Cuma günü Fadıl Vokri Stadı'nda Kosova ile oynayacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçında ise 3 Eylül Salı günü yine deplasmanda Hollanda karşılaşacak.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş)

Defans: Fatma Işik (09 Niefern), İpek Kaya (Metz), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt), Didem Karagenç (Beşiktaş), Medine Erkan (Kocaeli)

Orta Saha: Busem Şeker (Hamburg), Arzu Karabulut, Gizem Gönültaş, Derya Arhan (Beşiktaş), Büşra Barut (Nordsjaelland), Ecem Cumert (Alberweiler), Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara (Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen)

Forvet: Melike Pekel (Metz), Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Aycan Yanaç (Frensdorf).


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
  1. 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
  2. Futbol
  3. Kadın A Milli Futbol Takımı
  4. Kosova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamidiye tabyasında çevre temizliği yapılacak
    1. Hamidiye tabyasında çevre temizliği..
    2. Çatlıbozkırlı kadınlar, lavanta..
    3. Mağdur işçiye CHP’den su bile yok
    4. 30 Ağustos provası yapıldı
    5. Meksika'da gece kulübüne saldırı: 23 ölü
    6. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    7. Uşak’ta uyuşturucu operasyonu
    8. Kaderin böylesi
    9. "İştah kontrolü sağlayan armut..
    10. İdlib'den olası göç güvenli bölgeler..
    11. Ürdün’de tüp patladı, restoran çöktü
    12. Balıkçılar "Vira bismillah" için gün..
    13. PKK ile kirli ilişkileri bir kez daha..
    14. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    15. Borsada ilk yarıda en fazla hizmetler..
    16. Uzmanından güneş koruyucu uyarısı
    17. Profesörler liselere nitelik katacak
    18. Türk mucidin kafeinli soğuk çayı..
    19. Eleştirilen tabela yenilendi
    20. TCMB'den repo ihalesi
    21. Kazada otomobilin motoru yola fırladı
    22. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    23. Başkan Tekin’in 30 Ağustos Zafer..
    24. Araç sahipleri dikkat! Paranızın..
    25. Uyuşturucu maddeler kiremitlerin..
    26. Kaymakam Şatıroğlu ilçeden ayrıldı
    27. Müziğin kalbi Nilüfer’de atacak
    28. İran'da Zarif'in Fransa diplomasisiyle..
    29. Topçu: Zaferin arkasında iman gücü var
    30. Halk otobusü ile çarpışan otomobilin..
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog