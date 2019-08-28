Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova'ya gitti



İSTANBUL (AA) - Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım A Grubu'ndaki ilk maçını 30 Ağustos Cuma günü Fadıl Vokri Stadı'nda Kosova ile oynayacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçında ise 3 Eylül Salı günü yine deplasmanda Hollanda karşılaşacak. Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş) Defans: Fatma Işik (09 Niefern), İpek Kaya (Metz), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt), Didem Karagenç (Beşiktaş), Medine Erkan (Kocaeli) Orta Saha: Busem Şeker (Hamburg), Arzu Karabulut, Gizem Gönültaş, Derya Arhan (Beşiktaş), Büşra Barut (Nordsjaelland), Ecem Cumert (Alberweiler), Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara (Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen) Forvet: Melike Pekel (Metz), Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Aycan Yanaç (Frensdorf).







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