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Kadıköy'den İstanbul Havalimanına nasıl gidilir?

Kadıköy'den İstanbul havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da vatandaşlar yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. Kadıköy İstanbul Havalimanı kaç dakika? İşte Kadıköy'den yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16
Kadıköy'den İstanbul Havalimanına nasıl gidilir?

İstanbul Kadıköy'den havalimanına nasıl gidilir, Atatürk Havalimanı’nın kapatılacak olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan itibaren uçuşların İstanbul yeni havalimanından yapılacak. Bundan dolayı da yolcular yeni İstanbul Havalimanı'na ulaşımın nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte Kadıköy'den yeni İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir sorusunun cevabı...

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm uçuşlar artık yeni İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan yolcular, Kadıköy'den 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidir? Taranvayla 3. Havalimanına (İstanbul yeni Havalimanı) nasıl gidilir? Kadıköy'den İstanbul Havalimanı kaç dk sürer? gibi sorular en çok aranan kelimelerin başında gelmekte. Bizlerde yolcuların bulundukları yerden İstanbul Havalimanı'na daha kolay ulaşmasını sağlayacak otobüs güzergahlarını derleyip haberleştirdik.

Kadıköy'den İstanbul havalimanına nasıl giderim? Havaalanına en kolay nasıl giderim? Türkiye’nin dev projeleri arasında yer alan ve ilk etabının yapımı kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte dünyanın gıpta ile baktığı 3. Havalimanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim’de hizmete açıldı. Erdoğan hizmete açılan havalimanının isminin İstanbul Havalimanı olduğunu da tüm dünyaya duyurdu.

Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na İETT ile nasıl giderim?

Kadıköy'den İstanbul havalimanı'na İETT ile gitmek isteyen yolcular İETT’nin açıkladığı ve İstanbul İstanbul havalimanı'na giden H2H3 ve H4 hatları; Mecidiyeköy, Atatürk Havalimanı ve Halkalı'yı kullanarak ulaşabilirler.

Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na Metro ile nasıl giderim?

Kadıköy'den İstanbul havalimanı'na Metro ile gitmek isteyen yolcular devam eden Metro inşaatının bitmesiyle birlikte önce Kadıköy'den Zincirlikuyu’ya/Gayrettepe’ye oradan da Gayrettepe İstasyonu’ndan M11: Gayrettepe – Yeni Havalimanı Metro Hattı‘ na binerek İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler.

Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na HAVAİST ile nasıl giderim?

Kadıköy'den İstanbul havalimanı'na HAVAİST ile gitmek isteyen yolcular Kozyatağı - Metro durağından kalkan HAVAİST araçlarıyla İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler. 

Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na taksi ile nasıl giderim?

İstanbul Havalimanı Kadıköy'e yaklaşık 67 km uzaklıkta.

Kadıköy'den İstanbul havalimanı'na taksiyle gitmek isteyen yolcular taksi ücreti yaklaşık 190 lira civarında. Ve bu yolculuk yaklaşık 50-60 dk sürer.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 15:16
  1. Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na taksi ile nasıl giderim?
  2. Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na HAVAİST ile nasıl giderim?
  3. Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na Metro ile nasıl giderim?
  4. Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na İETT ile nasıl giderim?
  5. Kadıköy'den İstanbul havalimanına nasıl giderim?

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