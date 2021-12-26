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Spor Kadıköy’de tribünlerden büyük protesto
Spor

Kadıköy’de tribünlerden büyük protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 20:16:00 -
Kadıköy’de tribünlerden büyük protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti.
Fenerbahçe taraftarı, Yeni Malatyaspor maçı öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-lacivertli futbolcuları protesto etti. Bu sırada statta yüksek sesle müzik çalındı. Daha sonra taraftarlar futbolcuları tribüne çağırdı, futbolcular da tribünlere giderek, taraftarları alkışladı. Bu sırada bazı taraftarlar ıslıklarla protesto ederken, bazıları ise alkışladı. Sarı lacivertli taraftarlar karşılaşmadan yarım saat öncesinde statta ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, takıma tepki gösterdi.

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