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Aktüel Kadıköy'de trafik kazası
Aktüel

Kadıköy'de trafik kazası

İstanbul-Kadıköy'de bir motosiklet ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 00:46:00 - 2021-12-06 00:45:21
Kadıköy'de trafik kazası

İstanbul-Kadıköy'de bir motosiklet ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 bağlantı yolu Uzunçayır mevkisinde, Hakan A.'nın kullandığı 06 HT 555 plakalı otomobil, Mustafa İ.A. idaresindeki 34 CP 226 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Savrulan motosikletin çarptığı Şevki C. yönetimindeki 34 JZ 0053 plakalı otomobil de İlayda I. idaresindeki 34 ET 9343 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişiye, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

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