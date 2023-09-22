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Sosyal Medya Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı
Sosyal Medya

Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! “yok artık” dedirten bir cezaya çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 14:31:00 -
Kadıköy'de mayoyla gezen kadın sosyal medyada çok konuşulmuştu! "yok artık" dedirten bir cezaya çarptırıldı

İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezen ve gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp'in cezası belli oldu. Aydınalp, Sulh Ceza Hakimliği'nce kütüphaneye haftada en az 2 kez giderek "Ahlak ve toplum değerleri" ile ilgili kitaplar okumak şartıyla serbest bırakıldı.

Manken Melisa Aydınalp'in Bağdat Caddesi'nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp'in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi.

 

Savcılık ifadesinin ardından Aydınalp "Hayasızca hareketler" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği Melisa Aydınalp'in yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme Melisa Aydınalp'in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az 2 günü müracaat ederek "Ahlak ve toplumsal değerler" ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti.

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