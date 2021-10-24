Kadıköy'de 'istifa' tezahüratları! Futbolcular ıslıklandı
Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından tribünlerden "yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.
Fenerbahçe'nin evinde Alanyaspor'a 2-1 yenildiği mücadelenin ardından tribünlerden "yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor yenilgisinin ardından tribünler yönetim ve futbolcuları protesto etti.
Sarı-lacivertli takımın 90+3'te yediği golle 2-1 kaybettiği mücadelenin ardından tribünlerde "yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.
Taraftarlar, tribünlere doğru yönelen futbolcuları da ıslıkladı.