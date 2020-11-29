  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kadıköy'de gol yağmuru! 15 yıl sonra bir ilk
Spor

Kadıköy'de gol yağmuru! 15 yıl sonra bir ilk

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:15:00 -
Kadıköy'de gol yağmuru! 15 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Beşiktaş 4-3 kazandı. İlk yarıya etkili başlayan Beşiktaş, henüz 4. dakikada Aboubakar'ın şık golüyle öne geçti: 0-1. İyi oyununu sürdüren siyah-beyazlılar 20. dakikada yine Aboubakar'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Çabuk toparlanan Fenerbahçe, 34. dakikada köşe vuruşundan Cisse ile farkı 1'e indirdi: 1-2. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Larin, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlı ekip 10 kişi kalmasına rağmen, 53. dakikada Necip Uysal'la farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3. Yediği golün ardından oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan'la farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3. Beşiktaş'ta N'Sakala 88. dakikada kaydettiği golle skoru 4-2 yaptı. Fenerbahçe'de Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıdan kaydettiği golle maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16'ya çıkardı. Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'
Gündem

CHP zihniyeti isyan ettirdi! 'Ya yeter sizin partinizde genetik mi bu?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkında yaptığı skandal açıklamaya Mustafa Kul sahip çıkınca Gazeteci-Yazar Dr. Tacedd..
ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri
Medya

ABD ve AB musluğu açtı! İşte Türkiye'de emperyalistlerin fonladığı haber siteleri

ABD ve AB ülkeleri, Türkiye'de özellikle muhalif olan bazı medya organlarını fonlamak için musluğu iyice açtı. Ulusal Demokrasi Vakfı'ndan (..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay