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Yerel Kadıköy’de bir mekanda çalışan ve müşterinin kavgasında kan aktı
Yerel

Kadıköy’de bir mekanda çalışan ve müşterinin kavgasında kan aktı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 07:08:00 -
Kadıköy’de bir mekanda çalışan ve müşterinin kavgasında kan aktı

Kadıköy'de mekan çalışanı ve müşteri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Barlar sokağında meydana geldi. İddiaya göre, mekan çalışanı ile müşteri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sonucu 2 kişi yaralanırken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kişi hastaneye kaldırılırken 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin kullandığı bıçaklar emniyet ekiplerince incelemeye alındı.

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