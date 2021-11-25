Kadıköy- Tavşantepe metrosunda bıçaklı saldırgan yakalandı mı?

Son dakika: Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olay Kadıköy- Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma sonrası elinde bıçak bulunan bir şahıs ağıza alınmayacak sözler söyleyip kadına saldırdı. İstanbul'da Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunan şahıs yakalanmıştır" denildi.

Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seferini gerçekleştiren metro Bostancı durağına geldiği sırada yolculuk eden bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle genç kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Çevredeki vatandaşların çaresizce izlediği korku dolu anlar saldırgan şahsın durakta inmesiyle son buldu. Saldırgan daha sonra polis tarafından yakalandı. Yaşanan o korku dolu dakikalar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.