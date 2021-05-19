‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor

Yakup Sarıçiçek

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir’den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları yeni sezonda, izin verilecek kapasitelere göre yüksek dolulukla iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Yavuz, bu yıl turizm sezonunun geçen seneden daha iyi geçeceğini ümit ettiğini dile getirdi. Yeni sezon için hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Yavuz, “Kuzey Ege’nin en büyük özelliği Kazdağları’yla denizin iyotu. Bölgemizin bu anlamda sağlık sisteminde de çok başarılı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Rezervasyonlarda hareketlilik

Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları bölgesindeki bir otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Berk, bölgenin özellikle temmuz ve ağustos aylarında çok hareketli olacağını vurguladı. Rezervasyonlarda özellikle bu iki ay için hareketlilik yaşandığını bildiren Berk, “Güvenli Turizm Sertifikasının bulunması, Kovid-19 salgınına karşı gereken önlemlerin alınması, turizm çalışanlarının aşılarının tamamlanması; tüm bunlar olursa çok iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Altyapı çalışmaları sürüyor

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da turizmcilerin iyi bir sezon geçirmesi temennisinde bulunarak, ilçede altyapı ve doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.