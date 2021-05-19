  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kızıl Gezegen’de çekilen ilk fotoğrafları yayınladılar!
Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha
Gazze’den iki ülkeye flaş çağrı!
Şarkıcı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti
Ekonomi ‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor
Ekonomi

‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor

Sahip olduğu 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir’in Edremit, Burhaniye, Ayvalık, Gömeç ve Erdek ilçelerindeki işletmeler sezonu salgın tedbirleriyle açacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 19:29:00 -
‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor

Yakup Sarıçiçek

Yaz aylarında, ikinci konutları ve konaklama tesisleriyle çoğunlukla İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Eskişehir’den konuklarını ağırlayan tesislerin sahipleri ve çalışanları yeni sezonda, izin verilecek kapasitelere göre yüksek dolulukla iyi bir turizm dönemi geçirmeyi umut ediyor. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Yavuz, bu yıl turizm sezonunun geçen seneden daha iyi geçeceğini ümit ettiğini dile getirdi. Yeni sezon için hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Yavuz, “Kuzey Ege’nin en büyük özelliği Kazdağları’yla denizin iyotu. Bölgemizin bu anlamda sağlık sisteminde de çok başarılı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Rezervasyonlarda hareketlilik

Ayvalık’ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları bölgesindeki bir otelin yönetim kurulu başkanı Bekir Berk, bölgenin özellikle temmuz ve ağustos aylarında çok hareketli olacağını vurguladı. Rezervasyonlarda özellikle bu iki ay için hareketlilik yaşandığını bildiren Berk, “Güvenli Turizm Sertifikasının bulunması, Kovid-19 salgınına karşı gereken önlemlerin alınması, turizm çalışanlarının aşılarının tamamlanması; tüm bunlar olursa çok iyi bir turizm sezonu geçireceğimize inanıyorum” dedi.

Altyapı çalışmaları sürüyor

Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı da turizmcilerin iyi bir sezon geçirmesi temennisinde bulunarak, ilçede altyapı ve doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası
Gündem

Sofi Nurettin'den sonra 'Cemil Bayık ve Murat Karayılan' bombası

Terör örgüt PKK’nın elebaşlarından Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesini değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz, "Saha p..
Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu
Teknoloji

Türkiye'nin en gelişmiş ve en yeni silahı! Gökyüzü ile buluştu

Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk Akıncı TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi
Gündem

Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyüğü! Gizli ordu deşifre edildi

ABD medyası, Pentagon'un iç ve dış operasyonları gerçekleştirmek için 60 bin görevliden oluşan dünyanın en büyük gizli ordusunu kullandığını..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay