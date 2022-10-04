Kadayıf tatlısı: Cevizli tel kadayıf tarifi nasıl yapılır? Evde Tel kadayıf yapılışı çok kolay! Kadayıflı muhallebi tatlısı

Kadayıf hangi ülkeye ait?

Tel kadayıf, un ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen hamurun ince teller haline getirilmesi sonucu elde edilen bir yiyecektir. En çok Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde tatlı olarak tüketilir. Kadayıf sözcüğü Arapçadan gelen "kadife" sözcüğünün çoğuludur. Kadayıf coğrafi tescilidir. Türkiye'de baklava denince Gaziantep akla geliyorsa, kadayıf denince Diyarbakır akla gelmelidir.

Kadayıf tatlısı hem siz hem de sevdikleriniz için vazgeçilmez tatlılar arasında olacak! Kadayıf cevizli de olsa fıstıklı da olsa oldukça leziz bir tada sahip. Kadayıfın yapımı basit ancak lezzeti saatlerce uğraşılmış gibi hissettiriyor. Kadayıfı hazırlarken dikkat etmeniz gereken nokta daha çıtır olması için üstünün iyice kızarması ve pişirdikten sonra üzerine soğuk şerbetin dökülmesi.

KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI TARİFİ

Kadayıflı muhallebi tatlısı malzemeler

250 gram kadayıf

5 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı iri dövülmüş ceviz

Muhallebi için:

1 litre süt

Yarım su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

KADAYIFLI MUHALLEBİ TATLISI YAPILIŞI

Kadayıflı muhallebi tatlısı yapımı için öncelikle tereyağını geniş bir tavada eritin.

Kadayıflarınızı şekerle birlikte tereyağında ara sıra karıştırarak kısış ateşte kavurun.

İçine dövülmüş cevizinizi ekleyip altını kapatın. Başka bir kaba alıp soğumaya bırakın.

Bir sos tenceresinde un, nişasta, vanilya, şeker ve yumurtayı karıştırın.

Sütü de ekleyip pişirmeye başlayın.

Muhallebi kıvamını alınca altını kapatıp soğumasını bekleyin.

Soğuyunca içine krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın.

Kadayıflarınızın yarısını dikdörtgen tepsinizin tabanına iyice yayın.

Üzerine muhallebinin tamamını her tarafı eşit olacak şekilde yayın.

En üste kadayıfların kalanını döküp yine her tarafı eşit olacak şekilde iyice yayın.

En az 2 saat buzdolabında katılaşması için bekletin. Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.

Kadayıf ve Künefe aynı şey mi?

Kadayıftan yapılan diğer bir tatlı çeşidi ise künefedir. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Arap ülkelerinde yaygın olan künefe tuzsuz peynir kullanılarak yapılır. Yassı kadayıf ve ekmek kadayıfı ise, isim benzerliğine karşın tel kadayıftan çok farklı birer tatlı çeşididir.

Cevizli Tel Kadayıf Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı eritilmiş margarin

500 gr tel kadayıf

1.5 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

1.5 su bardağı ılık süt

Şerbet için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

İnce çekilmiş antepfıstığı

Cevizli Tel Kadayıf Nasıl Yapılır?

Kadayıfı fırın tepsisine alıp eritilmiş margarini üzerine gezdirin. Yavaş yavaş harmanlayıp yağı, kadayıfın her tarafına yedirin.

Kadayıfın yarısını ayırıp kalanını tepsiye bastırarak yayın. Üzerine ceviz serpiştirin. Kalan kadayıfı cevizin üzerine yayıp hafifçe bastırın.

Önceden ısıtılmış 180-200 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin.

Şerbet için; tozşeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Şurup kıvamını alınca limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın. Ateşten alıp soğumaya bırakın.

Tepsiyi fırından alıp üzerine ılık sütü gezdirin. Tepsinin üzerini daha geniş bir tepsi ya da alüminyum folyo ile kapatıp kadayıf sütü çekinceye kadar bekletin.

Kadayıf sıcakken soğuk şerbeti üzerine gezdirerek dökün. Soğuyunca dilimleyin. Üzerine ince çekilmiş antepfıstığı serperek servis yapın. Afiyet olsun.