Madras sosu tarifi: Tikka masala soslu tavuk değişik tavuk sote tariflerinden! İşte garam masala yemek tarifi

Tikka Masala Baharatı

Tikka Masala'nın en önemli özelliklerinden biri garam masala adı verilen hint baharratlarından oluşan karışımdır. Garam masala sıcak baharrat karışımı olarak da adlandırılır. Birçok baharat karışımı gibi, bölgeden bölgeye ve aşçıdan aşçıya değişir.

Tikka Masala Soslu Tavuk Tarifi İçin Malzemeler

Tikka masala içindekiler;

4 adet kemiksiz tavuk kalça

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 adet orta boy rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1,5 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı krema

1 tatlı kaşığı tuz

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Baharat karışımı için:

1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı kişniş tohumu

1 adet kakule

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kimyon tohumu

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet karanfil

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet küçük boy kurutulmuş chili biberi

1,5 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı pul biber

Tikka Masala Soslu Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Kalın tabanlı minik bir tavanın içerisine tane karabiber, kimyon tohumu, keten tohumu, karanfil ve kişniş tohumunu alın. Çok kısık ateşte kokuları çıkana kadar hafifçe ısıya tabi tutun.

Ardından bir havanın içerisine aktarın. Kakulenin de tohumlarını çıkarıp içerisine ilave edin. Zerdeçal, toz kırmızı biber, kurutulmuş chili biber ve pul biberi de ekleyerek dövmeye başlayın. Tüm baharatlar harmanlanıp toz hale gelene kadar bu işleme devam edin. Hazırladığınız baharat karışımının ismi garam masala. Garam masalayı minik bir kavanozun içerisine aktarın.

Tavuklarınızı küp küp doğrayın. Derin bir kabın içerisine süzme yoğurt, yoğurt, limon suyu, tuz ve zeytinyağını alın. Çırpma teli yardımıyla çırpın. Sarımsağı ezin. Ardından yoğurtlu karışımın içerisine zencefil ve sarımsak ekleyin, karıştırın. Hazırladığınız baharat karışımından 1 yemek kaşığı kadar ilave edin. Tavukları da ekledikten sonra son bir kez daha karıştırıp üzerini streç filme sararak buzdolabında 4-6 saat arası dinlendirin. Orta boy bir sos tenceresinin içerisine tereyağını alın. Soğanı çok minik küpler halinde doğrayarak ilave edin. Ardından rendelenmiş domatesi ve domates salçasını da ekleyerek güzelce karıştırın. İçine defne yaprağını atın. Oda ısısına gelmiş kremayı karıştırarak azar azar ilave edin ve karıştırarak sosun yoğunlaşmasını sağlayın. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakikanızı alacaktır. Sosu hazırlarken kısık ateşte olmasına özen gösterin. Ayrı bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı alın. Marine ettiğiniz tavukları bu tavaya aktarın. Yaklaşık 10-12 dakika karıştırarak pişirin. Ardından bu tavukları ocaktaki bol baharatlı sosun içerisine aktarın. Sosla birlikte yaklaşık 10-15 dakika kadar kısık ateşte pişmesini sağlayın. Piştikten sonra kapağını kapatın ve 15 dakika dinlendirin. Ardından sosuyla birlikte servis edin.

Tikka Masala Soslu Tavuk Tarifinin Püf Noktası

Kimyon tohumu, kişniş tohumu gibi baharatlara aktarlardan ya da büyük marketlerin baharat reyonlarından rahatlıkla ulaşabilir, minik miktarlarda alabilirsiniz. Hazırlayacağınız baharat karışımın miktarını arttırarak kavanozda saklayabilir, yemeklerinize lezzet vermek için kullanabilirsiniz. Tavuğu kemiksiz kalça yerine tavuk göğsü olarak da tercih edebilirsiniz. Dilerseniz tarifi kremasız bir şekilde de deneyebilirsiniz. Krema ilave etmek istediğinizde azar azar ilave etmeyi de ihmal etmeyin. Chili biber hafif acı bir tat verecektir. Bu tattan hoşlanmıyorsanız kullanmayabilirsiniz. Acı tatlardan hoşlananlar ise toz kırmızı biberi acı olarak tercih edebilir, miktarını damak zevkine göre arttırabilir. Son bir püf noktası; kremayı oda sıcaklığında kullanın ve kremayı ekledikten sonra tuz ya da baharat ilave etmeyin. Yemek dinlendikten sonra damak zevkinize göre tuz ekleyebilirsiniz.

İlginizi çekebilir → Kolay uyumak için yapabileceğiniz 10 basit eylem! Hemen uyumak için: 10,11 saniyede uyuma yöntemi → TIKLAYINIZ