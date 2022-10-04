Ayva reçeli 7 den 1 E ölçülerle: Ölçülü Ayva reçeli tarifi nasıl yapılır? Anne usulü, güzel ayva reçeli nasıl yapılır?

Ayva Reçeli 7 Den 1 E Ölçülerle Tarifi İçin Malzemeler

7 tane orta boy ayva

6 bardak toz şeker

5 bardak su

4 tane ayva çekirdeği

3 tane karanfil

2 yemek kaşığı limon suyu

1 büyük boy tencere

Ayva Reçeli 7 Den 1 E Ölçülerle Tarifi Nasıl Yapılır?

ilk başta ayvaları yıkayıp soyuyoruz, dilimleyip ortadan kesiyoruz, tencereye aktardığımız ayvaların üzerine şeker koyup 1 saat kadar bekletiyoruz, ayvalar biraz şekeri emdikten sonra suyunu ve ayva çekirdeklerinle beraber ocağı açıyoruz, 1 buçuk saat kadar kaynamaya başladı mı karanfilini de koyuyoruz, sona doğru limon suyunu da ekleyip 5 dakika daha pişirip sıcakken kavanozlara dolduruyoruz ve sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz. 1 gün bekletirseniz daha güzel olur.

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Ayva Reçeli (Tam Ölçülü) Tarifi İçin Malzemeler

4 adet orta boy ayva

3,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

5-6 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu

Ayva Reçeli (Tam Ölçülü) Tarifi Nasıl Yapılır?

Ayvalar kabukları soyularak küp küp doğranır. Bir kaba su doldurularak ayvalar bir süre suda bekletilir. (15 dakika) Daha sonra ayvalar pişireceğimiz tencereye alınarak 3 su bardağı şeker üzerine dökülerek beklemeye alınır. Ayvalar sulanıp şeker eridiği zaman 2 su bardağı su ve karanfiller eklenerek orta ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirilir. Suyunu yeterli miktarda çektiği ve koyulaşmaya başladığı zaman bir yemek kaşığı limon eklenerek 5-10 dakika daha kaynatılır. Ocaktan alınarak soğuduktan sonra kavanozlara doldurulur. Eğer tam kıvamlı ve rengi yerinde olsun isterseniz dolaba koymadan bir gece dışarıda bekletin derim. Bu şekilde tam kıvamında ve kırmızı bir ayva reçeli elde etmiş olursunuz. Afiyet olsun





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