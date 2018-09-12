Kaçmaya çalışan FETÖ'cü sınırda enselendi
Edirne'de, yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçma girişiminde bulunan FETÖ üyesi hudut askerlerince enselendi.12 Eylül 2018 Çarşamba 10:13
Edirne'de, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi şüpheli, hudut askerlerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, Yunanistan'a geçme teşebbüsündeki kişiyi tespit etti.
Askeri yasak bölgede yakalanan kişinin FETÖ üyeliğinden hakkında arama ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan Tuğrul G. (30) olduğu belirlendi.
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