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Yerel Kaçak sigaraya geçit yok! Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu
Yerel

Kaçak sigaraya geçit yok! Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu

Bursa'da jandarma ekiplerine gelen ihbar üzerine makaron ve yarım tondan fazla tütün ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 14:59:00 -
Kaçak sigaraya geçit yok! Jandarmadan yarım tonluk kaçak sigara operasyonu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kaçak tütün ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri depoya operasyon düzenledi. V.Y.'ye ait olduğu tespit edilen depoda yapılan aramalarda faturası olmayan 8 bin 290 adet makaron ve 620 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan V.Y.'ye 237 bin 121 lira idari para cezası uygulandı.

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