"Kaçak kurban" avcıları göreve hazır bayramı bekliyor

Antalya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi firari kurbanlıklar için kurulan "Kurban Yakalama Timi", hazırlıklarını tamamlayarak göreve hazır hale geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan uzman ekip, kaçan kurbanlıkları hem vatandaşlara hem de hayvanlara zarar vermeden yakalayıp sahiplerine teslim edecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan kurban yakalama ekibi, bayram öncesi tatbikat ve hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram boyunca kaçan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara en hızlı şekilde müdahale etmeyi hedefleyen ekipler, sahada aktif olarak görev alacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim İsmail Zeybek, vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Zeybek, firari kurbanlık durumunda vatandaşların 332 22 33 numaralı ihbar hattı üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini ve ihbarın hemen ardından ekiplerin en kısa sürede olay yerine intikal edeceğini ifade etti.

Zorlu görev için kurulan özel ekipte 2 veteriner hekim ve 4 yardımcı personelin yer aldığını kaydeden İsmail Zeybek, müdahale yöntemlerini anlattı. Zeybek "Önceliğimiz, her zaman hem vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak hem de hayvanlara hiçbir şekilde zarar vermeden onları kontrol altına almaktır. Olay yerine ulaştığımızda ilk olarak ip yardımıyla fiziki müdahalede bulunuyoruz. Eğer hayvanın iple yakalanması mümkün olmayacak kadar hırçınsa, veteriner hekimlerimiz gözetiminde anestezi (uyuşturucu iğne) uygulayarak kontrollü şekilde sakinleştiriyoruz. Güvenli fırlatma ekipmanlarımızla yakaladığımız kurbanlığı daha sonra sahibine teslim ediyoruz." İfadelerini kullandı.

Sadece büyükbaş değil, kaçan küçükbaş hayvanların yakalanması için de aynı hassasiyetle çalışacaklarını vurgulayan Zeybek, amaçlarının bayram süresince oluşabilecek kazaların önüne geçmek ve kurban ibadetinin huzur içinde tamamlanmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.