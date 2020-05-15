  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuruluş Osman'da bomba gelişme! Geri dönüyor

Asker alımları ne zaman başlayacak? Asker alımları başladı mı son dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı
için kalan
Aktüel

Kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheliye "sosyal mesafe" ihlali cezası

Şüphelilere toplam 12 bin 400 lira para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:31:42 -
Kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şüpheliye "sosyal mesafe" ihlali cezası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken suç üstü yakalanan 4 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünün Meleşkoru mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bölgede denetim yapan ekipler, F.K, Ö.G, K.D ve M.P'yi kazma, kürek ve boşluk arama çubuğu ile kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı.

Şüphelilerin toplu halde durduklarını tespit eden ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı